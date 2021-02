Apoyos por desastres naturales ya no se guardan para elecciones, afirma titular de PC

Los insumos y las despensas que eran proporcionadas a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), eran guardados por los Ayuntamientos de la entidad veracruzana para ser entregados en época electoral.



Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, durante entrevista con La Tropa Rosa conducida por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de Al Calor Político y Teleclic.tv.



"Una de las cuestiones que nos encargó el Gobernador cuando llegamos, es poder quitar el mal uso de estos insumos en general de Protección Civil. Por ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador les dice que es frijol con gorgojo, porque es precisamente las despensas del FONDEN, pues porque llovía en septiembre y las sacaban en el junio próximo porque era cuando había elecciones, pues las tenían embodegadas".



La funcionaria estatal argumentó que, en una visita de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se comentó que justo cada 3 años las Declaratorias se disparaban y esto los alertó por un mal uso de los fideicomisos.



"Veracruz era el cliente número uno del FONDEN, sí es un Estado complejo. Si a mí me preguntan si se hacía mal uso del FONDEN, yo les puedo decir que sí. Porque FONDEN se debe activar en caso de que el Estado se vea rebasado en sus capacidades. Si un municipio tiene inundada tres casas, pues el municipio puede atender esas tres casas, si esa capacidad se ve superada, entonces entran los insumos del Estado y ya si hay una cuestión superior, pues ya pides la Declaratoria de Emergencia".



Osorno Maldonado indicó que en varias ocasiones se solicitaban las Declaratorias de Emergencia cuando no se superaban las cifras para emitirlas.



"Muchas veces se pedían declaratorias sin llegar a esos niveles, más bien se pedían declaratorias cuando había 300 casas afectadas que fácilmente podía cubrir el Estado y no ponían 300, ponían 3 mil; entonces llegaban 800 despensas porque ya sabían que las cifras estaban infladas. Entonces sacas 3 despensas, les dejas otras al Alcalde que es tu amigo".



Detalló que la SPC ya no entrega los apoyos de manera directa y esto ha provocado que los presidentes municipales acudan y soliciten estos insumos antes de las temporadas invernales o de lluvias, asumiendo que se continúa con el mal ejercicio de estos recursos.



"Nosotros no sacamos insumos si no hay una situación de emergencia. Eso de que necesito mi bodega llena porque la gente viene y pide, pues con la pena. Ahora los apoyos federales los entrega de manera directa la MARINA. Hay que decir que si es una mala práctica", concluyó.