Aprendan a perder, responde Diputado a oposición inconforme por Reforma Electoral

Las actas no son falsas, que los partidos aprendan a perder, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, en respuesta a los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD.



Durante entrevista, al legislador se le cuestionó sobre la petición de los dirigentes de oposición, quienes la tarde de este viernes solicitaron a la Legislatura las copias de las actas de los Ayuntamientos que aprobaron la Reforma Electoral, pues dudan de la autenticidad de las mismas.



Al respecto, Gómez Cazarín dijo que están en su derecho de solicitar las actas y espera que la Secretaria les conteste como corresponde.



“Pero es decepcionante que lo que no pudieron defender con sus Cabildos y en sus municipios, lo quieran defender con este tipo de demandas, cuando bien saben que el voto no les favoreció”, expuso al criticar que hayan convocado a los periodistas para su petición, pues los arriesgaron en plena contingencia y no los apoyaron para guardar las medidas sanitarias.



Sobre las acusaciones de que hubo amenazas y presiones a los Cabildos para que aprobaran esta reforma, desmintió estas declaraciones y recordó que incluso el Ayuntamiento de Morena no la avalaron, como en el caso de Coatzacoalcos.



No obstante, aceptó que fueron varios diputados los que visitaron a los Alcaldes para cabildear y explicarles dicha reforma y se pudiera aprobar “pero no hubo ninguna presión y nada de someter a los Alcaldes”.



En este sentido, acusó que quienes actúan de eso modo son los panistas, pues luego de que uno de sus diputados votara a favor de la reforma, decidieron expulsarlo.



Por otra parte, dejó en claro que la Secretaría del Congreso tiene un tiempo para responder la petición de los dirigentes, sin embargo, les propuso tanto a Marlon Ramírez, Joaquín Guzmán y Jesús Velázquez que acudan a todos los municipios y verifiquen las actas en los cabildos.



“Ahí hay copias de las actas pero hasta eso les da flojera, no visitan los municipios, están acostumbrados a dar órdenes desde su escritorio, donde están sentados y recibiendo dinero pero que se pongan a trabajar y visiten los municipios, que vean que ninguna de las actas son falsas”, sostuvo al agregar que se encontrarán con municipios del PRI, PAN y PRD que votaron a favor.



Para finalizar, Gómez Cazarín pidió a los partidos que oposición que aprendan a perder y respeten la decisión del pueblo, “no es decisión del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, es decisión del pueblo, que respeten”.