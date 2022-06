Aprobación del matrimonio igualitario no significa que sea justo o racional: Sacerdote

El hecho de que se haya aprobado el matrimonio igualitario y sea ley en Veracruz, no significa que sea justo o racional, expresó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, quien agregó que, para la iglesia católica, el sacramento siempre será entre un hombre y una mujer."No siempre lo legal es moral y ese es un principio que lo saben los mismos abogados, la ética y la moral son cuestiones del interior de las personas y lo legal va destinado a regular la convivencia entre personas y en este sentido sabemos que el hecho de que sea ley no quiere decir que sea justo, racional, o que sea para el bien común".Acentuó que en la historia de la humanidad y del Derecho, se sabe que varias leyes se han dado ya sea por caprichos del legislador o por interés de algunas personas o grupos."Tenemos existencia de leyes que, en lugar de beneficiar, han hecho daño y creemos en este caso, es más una ideología que promueve este tipo de leyes. Una agenda que pretende a lo mejor satisfacer las necesidades de algunos grupos sin consulta o racionamiento y obedece quizá a lo que se les ordena de ambientes superiores y a lo mejor doblegando la voluntad, es como se ha aceptado cambiar las leyes".Recordó que la palabra matrimonio viene de matriz, es decir hace referencia a la fisiología de una mujer "y ya en el orden del desarrollo jurídico existían dos palabras patrimonio y matrimonio uno en referencia a la madre y otro al padre".Apuntó que el denominar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, a nivel legal lo pueden hacer, pero en la iglesia se distingue que es el matrimonio civil o legal y el sacramento, "y este último es sólo entre un hombre y mujer.Somos respetuosos de las personas y lo que a nivel legal realizan, porque es una decisión de adultos, pero en la iglesia seguimos considerando para el sacramento del matrimonio un hombre y una mujer".En este sentido se les preguntó respecto a los hijos de estas parejas, que requerirán del bautismo, a lo que indicó que corresponde a cada pastor de iglesia como dice el Papa, acompañar, discernir, en cada caso para saber qué se debe hacer."Tendrían que verlo con su propio pastor. Estas leyes se realizan al vapor y no se piensa en las consecuencias que se tendrán a nivel bioético, legal, social, ya en la adopción de hijos siempre hay una posibilidad de crear otros tipos de problemáticas que tienen repercusiones".