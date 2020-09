Aprovecha cuarentena para entrar a concurso internacional de tejido... y ganó

A diferencia de muchos que padecieron estar en casa por cuarentena, para doña Silvia Aulis fue otra oportunidad para crear. Fue así que el ponerse a tejer para disipar el tiempo se convirtió en una pieza ganadora de concurso internacional.



Su hijo Mario, el conocido coreógrafo del sur de Veracruz que se ha convertido en embajador cultural de la Entidad al llevar a jóvenes bailarines al extranjero y otras regiones del país, muy contento nos dio la noticia esta mañana.



“Felicidades a mi mami Silvia Aulis, por ganar un Concurso Internacional de Agumirumis, certamen organizado por el Club de Manualidades de Perú . Esta temporada de resguardo (ella) se ha dedicado a realizar una actividad que siempre le ha gustado, el tejido, siempre esforzándose por hacer las cosas bien, actitud de la cual he aprendido mucho de ella, a exigirse uno mismo. Aquí les muestro algunas piezas artísticas que a realizado. Además, -agregó Mario- durante esta "cuatentena" también la he acompañado a hornear pasteles y galletas”.



Y es que la maestra Silvia encontró en redes la convocatoria del concurso internacional y se inscribió , primero mediante clases virtuales en que aprovecho su tiempo libre, y se puso a tejer, de todos los trabajos participantes de concursantes provenientes de toda América Latina, se hizo una selección, de los que quedaron sólo 10. Y entre ellos estaba su pieza.



¿Resultado?. La maestra Silvia Aulis quedó entre las diez ganadoras, de multitud de participantes de varios países de Latinoamérica.



“Excelente en cada uno de tus trabajos y sus exigencias aqui reflejadas. Todos somos cómplices en familia de lo q le ha costado llegar y hasta donde has llegado... Armabas y desarmabas!!! La muñequita porque doña Silvia quería todo perfecto!! Y mira el resultado de tanto esfuerzo..”