Aprovecha Maryjose tema del Covid-19 para criticar decisiones del Gobernador

La propuesta de la diputada de Acción Nacional, María Josefina Gamboa Torales para que el Gobierno del Estado habilite la “Casa Veracruz” como centro de atención a personas contagiadas por COVID-19, originó que la legisladora de MORENA Deysi Juan Antonio, acusara que ante las carencias del Sistema de Salud la anterior administración estatal panista no hizo nada al respecto.



En la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias, el tema de la pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 fue llevado a la tribuna legislativa y generó un debate entre la bancada panista y morenista.



Por ello, los diputados Jorge Moreno Salinas y Gonzalo Guízar Valladares, tuvieron que pedir que el tema de la pandemia no se politizara, sino que se sumaran a los esfuerzos para evitar la propagación del virus.



Ambos legisladores coincidieron en el llamado a la solidaridad y la reconciliación en este momento en el que la pandemia está afectando a los que menos tienen; y pidieron a sus compañeros dejar de “pelear” y mejor plantear un programa emergente que permita a las familias cubrir el pago de servicios básicos, tener alimentos; y diseñar una estrategia para recuperar la economía una vez que pase la emergencia sanitaria.



Poco antes María Josefina Gamboa Torales había calificó de “holgazán” al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues aseveró que poco hace para atender la contingencia sanitaria y acusó que se mudó a la “Casa Veracruz”, pese a que durante la campaña aseguró que no habitaría ese inmueble.



Y pidió a los legisladores dejar del lado el discurso de queja en torno a que todos los problemas de Veracruz los heredaron, cuando lo que tienen que hacer en la actual administración estatal es ponerse a trabajar para atender las demandas de los veracruzanos.



Recordó que el personal médico de la entidad se ha quejado por la falta de insumos de protección personal para poder atender a los pacientes enfermos de coronavirus.



Deysi Juan Antonio, diputada de MORENA, aseveró lo lamentable que es tratar de confundir a la población con juicios de valor sobre cómo se está atendiendo la pandemia.



Afirmó que el actual Gobierno estatal ha tenido que redoblar esfuerzos para brindar atención a las personas que han dado positivo al COVID-19, pero también a quienes requieren otros servicios médicos.



Expuso que en estos momentos se están realizando acciones eficaces para la atención de la emergencia sanitaria, por lo que quienes cuestionan ese trabajo deberían preguntarse qué se hizo en el anterior gobierno en materia de salud.