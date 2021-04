Aprueba INE candidaturas a diputaciones federales

Pasada la 1:00 de la mañana de este domingo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó la procedencia de las candidaturas que presentaron los partidos políticos a las Diputaciones Federales al Congreso de la Unión.



En sesión especial, que comenzó la noche de este sábado y se extendió por más de tres horas, el pleno comicial avaló los contendientes que se medirán el 6 de junio por las 300 curules de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.



Los diez partidos nacionales: PAN, PRI, PRD, MC, MORENA, PT, PVEM, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario; y las dos coaliciones: “Va por México” y “Juntos Haremos Historia” presentaron 3 mil 471 fórmulas de candidaturas.



Con la procedencia de las fórmulas presentadas por las fuerzas partidistas, arrancarán formalmente las campañas electorales este domingo, mismas que se extenderán hasta el 2 de junio.



Durante estos 60 días, los candidatos buscarán el respaldo ciudadano para que con su voto puedan lograr una curul en la Cámara Baja del Poder Legislativo federal.



Cabe recordar que el Consejo General del INE aprobó las fórmulas de manera supletoria, ya que, al tratarse de Diputaciones Federales, la presentación de los registros de mayoría relativa se hace primordialmente ante las 300 Juntas Distritales.



No obstante, los institutos políticos optan por presentarlas conjuntamente con las 200 de representación proporcional ante el pleno en la Ciudad de México, por lo que es éste el órgano colegiado que se debió pronunciarse sobre la procedencia.



Aun cuando este sábado se validaron las postulaciones que se registraron entre el 22 y 29 de marzo pasado, durante el mes de abril, el órgano comicial revisará que las personas candidatas no hayan sido condenadas por violencia contras mujeres, más allá de que cada una tuvo que presentar una carta firmada bajo protesta de decir verdad, que no ha incurrido en esta conducta.