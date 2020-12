Aprueban Presupuesto 2021; Veracruz ahora pagará seguro por desastres naturales

Los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad de 49 votos, y sin debate de las distintas bancadas, el Presupuesto de Egreso del Estado para 2021, tal y como lo propuso el Gobierno de Cuitláhuac García.



Es decir, los diputados mantuvieron los montos proyectados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para cada dependencia, organismo autónomo y rubros, avalando la desaparición de dos fideicomisos.



El presupuesto es de 128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos, con una variación en términos reales de -3.77 por ciento respecto al aprobado para 2020.



El documento avalado por todas las fracciones destaca la asignación presupuestal de 150 millones de pesos, para la contratación de un seguro de desastres naturales tras la extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), así como la asignación de 95 millones de pesos para la Comisión Ejecutiva para la Atención integral a Víctimas del Delito, de los cuales 80 millones de pesos es para la reparación del daño a víctimas.



Los Organismos Públicos Descentralizados registran un incremento, en el caso de SESVER de 35.12 por ciento y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, por 8.38 por ciento.



Además, la inversión pública será de 3 mil 994 millones 216 mil 805 pesos, de los cuales el 29.72 por ciento se destina a Salud y el DIF estatal; el 40.90 por ciento a Infraestructura y Obras Públicas y el 15.74 por ciento a Desarrollo Social.



Para el pago de deuda se destinarán menos recursos, con 6 mil 958 millones 362 mil 143 pesos, con una reducción del -8.90 por ciento respecto a 2020, liberando 679 millones 952 mil 783 pesos.



Ejecutivo reduce su gasto







El Estado tendrá un gasto total de 128 mil 420.7 millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo usará el 65.3 por ciento.



El importe para los Poderes legislativo y Judicial, así como para los organismos autónomos, asciende a la cantidad de 11 mil 191 millones 998 mil 2678 pesos.



El Gobierno de García Jiménez dispondrá de 83 mil 828 millones de pesos (930.9 mdp menos que en 2020); al Legislativo, 725.8 millones de pesos (50.3 mdp menos); al Judicial, mil 614.3 millones de pesos (281.1 mdp menos), de los cuales mil 76 millones de pesos son para el Consejo de la Judicatura, contemplando el pago de las Ciudades Judiciales.



En contraste, los municipios recibirán 623.6 mdp más que este año para llegar a los 25 mil 701.3 millones de pesos; mientras que los órganos autónomos se beneficiarán con 8 mil 851.9 millones de pesos.



Las Provisiones Salariales y Económicas tendrán una reducción de 45.3 mdp, para quedar en 741 millones de pesos.



Más gasto corriente, menos inversión pública



El gasto corriente concentrará el 62 por ciento del gasto total del estado, con 79 mil 708 millones de pesos.



El documento avalado por los legisladores veracruzanos oficializa reducciones importantes en la inversión pública de sectores como Salud, donde será de 166.1 mdp menos para quedar en mil 187.3 en 2021.



Para el Desarrollo Agropecuario la merma de recursos es drástica ya que pasa de 333.5 millones este año a 106.5 el siguiente; la Infraestructura y Obra Pública tendrá el mismo destino, con 409 millones menos para quedar en mil 632.1 mdp.



En Educación la disminución es de 13.9 mdp, quedando en 306.2 millones de pesos y en Medio Ambiente, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), tendrá un presupuesto de 93.6 mdp ( 35.3 % menos).



SEV y SSP, la Secretarías más favorecidas



El decreto aprobado por el Congreso del Estado refleja que la Secretaría de Educación será la que cuente con más recursos el próximo año cuando maneje 46 mil 217 millones 458 mil 469 pesos; seguida de la Secretarías de Seguridad Pública con 5 mil 802 millones 544 mil 50 pesos; Finanzas y Planeación con 2 mil 8 millones 348 mil 114 esos y de Infraestructura y Obras Públicas con mil 848 millones 202 mil 435 pesos.



Entre tanto, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca le corresponderán 262 millones 48 mil 525 pesos; a la Secretaría de Desarrollo Social, 967 millones 213 mil 310 pesos; a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 95 millones 396 mil 157 pesos; a la Secretaría de Gobierno, 487 millones 420 mil 75 pesos; a la Secretaría de Turismo y Cultura, 117 millones 386 mil 504 pesos; a la Secretaría de Protección Civil, 88 millones 803 mil 981 pesos y a la Secretaría de Medio Ambiente, 89 mil 874 mil 25 pesos.



Órganos autónomos



De todos los órganos autónomos, el Organismo Público Local Electoral tendrá mayores recursos en el siguiente año, debido a las elecciones municipales y legislativas del 6 de junio, situándose en mil 61.4 millones de pesos (515.4 más).



Por su parte, la Universidad Veracruzana recibirá 82.7 mdp más para contar con una partida de 5 mil 848.7 mdp; el Tribunal Electoral de Veracruz gozará de 13 mdp adicionales a 2020 para quedar en 93.6 mdp y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 12.5 mdp más, para situarse en 69.7 mdp.



La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibirá 64.8 mdp; el Órgano de Fiscalización Superior, 182.7 mdp; el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 45.6 mdp; la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, 19.3 mdp y la Fiscalía General del Estado, mil 466.1 mdp.



Todos estos no se beneficiaron de aumentos presupuestales comparados con el 2020.



Desaparecen fideicomisos



Los diputados oficializaron la extinción del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano, ya que no contempla recursos para este en 2021. Este año contaba con una partida presupuestal de 112 millones 899 mil 7 pesos. Lo mismo ocurrió con el Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz, que pasó de tener un millón de pesos a desaparecer.



Sin embargo y tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) federal, para el próximo año se contemplan 191 millones 552 mil 999 pesos para el fideicomiso estatal en esta materia; asimismo, se destinan 30 millones de pesos para el Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut (4 mdp menos que en 2020) y 37 millones 546 mil 91 pesos para el Fideicomiso del 2% sobre Hospedaje (12.45 mdp menos).



El importe total para los Fideicomisos Públicos que reciben aportaciones estatales se vio incrementando en 61.2 millones de pesos, pasando de 197 millones 899 mil 7 pesos en 2020 a 259 millones 99 mil 90 pesos.



Menos dinero para la deuda y más plazas



Para el pago de la Deuda Pública se avaló que el Ejecutivo destine 6 mil 958.4 millones de pesos, cifra que se traduce en 679.9 mdp menos que este año. De los cuales, 2 mil 675 millones 38 mil 758 pesos serán para la amortización; 4 mil 238 millones 35 mil 385 para los intereses y 45 millones 288 mil pesos para gastos.



Por su parte, el número de plazas autorizadas para las Dependencias del Poder Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2021 será de 92 mil 255, es decir, más que en 2020, cuando se avalaron 92 mi 4.



De total de puestos laborales para el siguiente año, 22 mil 569 corresponderán al Sector Público Centralizado y 69 mil 686 al Magisterio Estatal.



Se estipula que las Dependencias y Entidades no podrán crear plazas nuevas, con excepción de los sectores de salud, educación y seguridad pública; las cuales no deberán considerar plazas administrativas, para su autorización, se sujetarán al procedimiento que la SEFIPLAN establezca.