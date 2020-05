Aprueban que IMSS utilice Gimnasio Omega para atención no relacionada a COVID-19

El Congreso del Estado, por obvia resolución, aprobó este sábado, la solicitud del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que el “Gimnasio Omega”, el “Gimnasio C” y el campo de futbol “Antonio M Quirasco” de esta ciudad, sean usados temporalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender a derechohabientes que requieran servicio no relacionado con el COVID-19.



Al instalarse formalmente el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 65 Legislatura de Veracruz, que estará abierto desde este 2 de mayo y hasta el 31 de julio, los legisladores conocieron de la solicitud del titular del Poder Ejecutivo mediante la lectura de la correspondencia.



Por tratarse de una solicitud prioritaria ante la emergencia sanitaria, la Mesa Directiva no la envió a comisiones para su análisis y dictamen, sino que por obvia resolución la sometió a votación.



En la solicitud aprobada, García Jiménez pide autorización para conceder el uso y disfrute temporal de bienes inmuebles de propiedad estatal identificados como “Gimnasio Omega” “Gimnasio C”, y el campo de futbol “Antonio M Quirasco”, todos ubicados en esta ciudad de Xalapa, al Instituto Mexicano del Seguro Social para derechohabientes que requieran atención no relacionada con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



También, el Gobernador envió al Congreso del Estado otras dos solicitudes para enajenar a título gratuito y entregar en comodato algunas superficies de terreno; ambas solicitudes fueron turnadas a la Comisión Permanente del Estado para su estudio y dictamen.



Una solicitud es para enajenar a título gratuito y condicional, una superficie de terreno del inmueble conocido como “Unidad Deportiva CIDOSA”, ubicada en el municipio de Río Blanco, a favor del Organismo Público Descentralizado “Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, con la finalidad de que se construya un plantel educativo.



La otra solicitud es para otorgar en comodato dos superficies del predio que se desprende del inmueble conocido como la antigua estación de trenes “La Purga” ubicada en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, a favor del Ayuntamiento, por un periodo de 4 años con posibilidad de prórroga, para llevar a cabo tareas de mejoramiento y rehabilitación de dicho espacio.