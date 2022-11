Apuran a orizabeños a renovar su credencial de elector

Alrededor de 15 mil personas en el distrito de Orizaba, cuya terminación de su credencial de elector es 2021 y la próxima a vencer 2022, no han acudido hacer la renovación.En entrevista, la vocal del Registro Federal de Electores, Lucero Gómez Cruz, indicó que están por concluir la campaña anual, la cual se concentró básicamente en hacer la invitación a la población que aún no ha renovado su credencial de elector con terminación 2021."Se juntó la renovación 2022 y ahí tenemos un universo de 8 mil que aún no registran un movimiento de reemplazo y 7 mil registros que te decía son credenciales vencidas y aún no registran un movimiento posterior, es decir que todavía no han acudido a renovar su credencial ya vencida".Agregó que esta campaña se basó en intensificar está difusión para que la gente acuda a efectuar el proceso de renovación.Asimismo, expresó que ya concluyeron el trabajo de la formulación del primer aviso ciudadano y en el mes de diciembre implementarán el tercer aviso."Esto es para la cancelación de trámites para que con este último aviso, invitemos a la población para que acuda a recoger las credenciales y que van a vencer su plazo legal y son alrededor de 90".