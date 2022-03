Apuran a SEDARPA a instalar Instituto Veracruzano del Café

La diputada local panista y presidenta de la Comisión Especial para el Fortalecimiento del Café Veracruzano, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, exigió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Evaristo Ovando Ramírez, que ya se instalen el Instituto Veracruzano del Café y el Consejo Veracruzano del Café.Y es que recordó que tras la reforma integral a la Ley estatal del Café, aprobada en la pasada Legislatura, se aprobó la creación de estos órganos que permitirán a los productores del aromático tener apoyos para el desarrollo de este cultivo importante en la Entidad."Ya hemos exhortado en varias ocasiones al titular de la SEDARPA en su momento y al que en este momento recae esa responsabilidad, de hacer las adecuaciones administrativas y financieras que se tienen que hacer en dependencia para poder aplicar lo que nosotros ya reformamos en la Ley", expresó Lagunes Jáuregui.Además, precisó que estos cambios a la normativa le dieron 90 días al servidor público para cumplir con las nuevas directrices, plazo que está por cumplirse en los próximos días."Hemos exhortado en diversas ocasiones que se tiene que hacer la modificación a los padrones cafetaleros aquí en el Estado porque no podemos seguir exigiendo recursos para los cafetaleros cuando en realidad no tenemos un padrón oficial, no tenemos un padrón real, eso es lo que ha impedido que en su momento haya un verdadero avance", lamentó.La legisladora por el blanquiazul reiteró que Ovando Ramírez tiene en sus manos esa reforma y desde el Congreso Local estarán vigilando que se aplique, al tiempo que acotó que dentro de la agenda legislativa estarán trabajando en otras adecuaciones a la referida normatividad cafetalera."Tendré en próximas fechas una reunión con el titular de la SEDARPA para ver cuáles han sido los avances y mi responsabilidad será ver que lo que nosotros modificamos no sea letra muerta, que se aplique y es parte de lo que está dentro de la agenda legislativa de la Comisión Especial del Café", puntualizó la integrante de la bancada panista.