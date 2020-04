Aquí no hay ningún muerto por COVID-19, dice comunidad de Cabada en cuarentena

Pobladores de la comunidad Paso del Ingenio, en el municipio de Ángel R. Cabada, aseguran que ningún vecino se encuentra contagiado de COVID-19, a pesar de que recientemente el Ayuntamiento decretó poner a la localidad en cuarentena tras confirmarse una muerte por coronavirus Por ello, lamentaron la decisión del alcalde Arturo Hervis Reyes de colocar un control sanitario en las entradas y salidas, limitando más la circulación, ya que esto ha acentuado la crisis económica provocada por la pandemia.Aseguran que tal y como lo informó la Secretaría de Salud de Veracruz, el paciente fallecido de este municipio por COVID-19 fue un hombre de 78 años de edad y no un niño de 11 años de edad, quien sí perdió la vida pero no por coronavirus.El propio padre del menor, Felipe Franco Medina, ha contado que su hijo llegó al Hospital con un fuerte dolor estomacal, con un cuadro de posible apendicitis y con un historial clínico de diversas afectaciones en su salud.“No se vale que ahora el alcalde Arturo Herviz venga a decir que ese niño murió por COVID, sin estar seguro de ello y ponga en cuarentena a toda la comunidad”, dijo uno de los vecinos de Paso del Ingenio.En efecto, el pasado 21 de abril, a través de un video y un comunicado, el munícipe de Ángel R. Cabada “dio a conocer que a partir del 22 de abril de 2020 se declara en cuarentena la localidad de Paso del Ingenio, debido al fallecimiento de una persona por Coronavirus. Se mantendrá un control sanitario en las entradas y salidas de la localidad hasta el día 30 de abril”.Los pobladores de esta comunidad le piden al Alcalde que no mienta y que aclare que el fallecido no era de Paso del Ingenio.La administración municipal también ofreció que debido a esta cuarentena, este mismo jueves entregaría apoyos alimentarios a los habitantes de esta localidad, mismos que no llegaron.“Ya no sabe qué hacer. Inventó todo esto y pidió que el Cabildo le aprobara 5 millones de pesos para atender a los afectados por el coronavirus pero nada más no vemos claro en qué está ayudando realmente”, aseguró otro vecino damnificado.