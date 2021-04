Árbitro electoral debe ser neutral: SEGOB

El árbitro electoral debe ser neutral o no es réferi, advirtió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



Al dar inicio a la impresión de documentación electoral, por parte de Talleres Gráficos de México, la encargada de la política interna del país retomó palabras que dijera en su momento el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, acerca de la discreción que debe tener el órgano electoral.



“Por definición”, expuso Sánchez Cordero, “el árbitro es neutral o no es árbitro. Hago mío lo que dijo (...) el presidente del IFE en 1996 (José Woldenberg) y era que el árbitro electoral fuera eficiente y discreto”, expresó.



Lorenzo Córdova, consejero presidente del hoy Instituto Nacional Electoral, puntualizó que el organismo a su cargo, como árbitro, aplicará la ley y hará valer la Constitución.



Mencionó que la papelería que comienza hoy a imprimirse, es de la más alta seguridad y confiabilidad.



“Es una muestra fehaciente y palpable de que desde hace años no hace sentido hablar de fraude”, subrayó.



Talleres Gráficos de México se encargará de imprimir más de 100 millones de boletas electorales; más de 300 mil juegos de actas de jornada comicial, entre otros documentos y todo ello en 677 toneladas de papel seguridad.