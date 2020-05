Árboles caídos y viviendas destechadas tras turbonada en región de Poza Rica

Tras la turbonada que se registró la madrugada de este viernes, los departamentos de Protección Civil de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla reportan caída de árboles, suspensión de energía eléctrica y daños en techos de viviendas, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas.



En Poza Rica, el regidor comisionado en Protección Civil, Félix Iván García Bustos, informó que atendieron el derribe de árboles por la velocidad del viento y también se procedió al levantamiento de postes de luz y telefonía, lo que provocó suspensión de servicios.



Se reportan daños en techos de viviendas, en específico hay un caso en una colonia popular donde dijo que no hay personas lesionadas, pero se procedió a ayudar a la familia.



Incendios de transformadores, caída de cables, así como fracturas de postes, es el último registro de la evaluación de daños ocurridos en el municipio.



En el caso del municipio de Coatzintla, el director de Protección Civil, Roberto Sánchez Parada, dijo que también hay saldo blanco, sólo daños materiales, principalmente se afectaron techos de viviendas.



Son 4 viviendas afectadas, esto en comunidades rurales, pero se continúan los recorridos de personal de la unidad municipal de Protección Civil para que se verifiquen si hay más daños, dado que la experiencia en otras contingencias es que la extensión del municipio les provoca que se retrasen en las evaluaciones de los daños.



Dentro de esta región que comprende la zona metropolitana, es el municipio de Tihuatlán de los más afectados ya que se registraron daños materiales a buen número de techos de viviendas, esto en las comunidades rurales, informo el enlace regional de PC, Rocío Pineda Márquez, que aún no hay un dato preciso toda vez que se deben supervisar cada una de los asentamientos.