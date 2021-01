Arias Lovillo hizo "todo lo posible" para que Duarte pagará deuda que dejó a UV

"Ustedes paguen cuando quieran", fue el ofrecimiento del entonces rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa al retener las aportaciones de la UV por concepto de impuestos federales.



El exrector explicó que durante su gestión detectó un impago del Gobierno de Veracruz al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las contribuciones de la Casa de Estudios por un monto de 700 millones de pesos.



"Era deuda del SAT que nosotros ya habíamos pagado pero que el gobierno no hizo efectivo. Si hay retención, que paguen cuando quieran pero que sea firmado. Si ustedes se comprometen a pagar, que paguen cuando quieran".



Arias Lovillo presumió que con Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) se peleó muchas veces “pero iba pagando; iba pagando".



"Con Javier Duarte hubo más retrasos y una total incomprensión, a diferencia de Fidel Herrera, e hicimos todo lo posible para que el Gobierno del Estado pagara".



De ejemplo, Arias Lovillo dijo que exigió a Duarte de Ochoa 500 millones de pesos para solventar sueldos, aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, y en caso de no pagar el monto “iba a haber una expresión pública más fuerte".



Refirió que en su fase de Rector, y consejero de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), gestionó un mayor presupuesto para la UV.



Explicó que las rectorías de las universidades públicas no tienen responsabilidad "cuando los dineros no llegan" y, por lo tanto, los rectores carecen del poder para obligar a los Gobernadores a pagar.



"Llegan a las Tesorerías de los Gobiernos estatales y de ahí se hace las transferencias a las instituciones de educación superior; eso es un grave riesgo".



Recalcó que el punto final de su relación con Javier Duarte fue cuando esté envió "porros" a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI).