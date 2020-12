Armados con pistolas y marros, ladrones hurtan teléfonos de tienda Elektra de Veracruz Puerto

Unos cinco delincuentes armados con pistola y unos marros se metieron a robar a la tienda Elektra de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, donde se apoderaron de diversos equipos celulares; no fueron detenidos.



El atraco se perpetró pese a las medidas de seguridad implementadas por el personal, como la activación de una “cortina” de humo en la tienda para evitar que se fugaran los asaltantes. Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, SSP, Navales y Municipales, así como personal de la Cruz Roja.



El robo se suscitó este miércoles cerca del mediodía, en la sucursal de la avenida Salvador Diaz Mirón y Virgilio Uribe de la colonia citada.



Los reportes al teléfono de emergencia indicaron que entre 4 y 5 sujetos, uno de ellos se quedó afuera cuidando, ingresaron a la tienda el resto, amagando con sus pistolas a los empleados, guardias y clientes.



Los asaltantes se fueron contra las vitrinas de los equipos celulares y con marros rompieron exhibidores, apoderándose de los aparatos celulares.



Los ladrones dijeron que no se movieran o les iban a dar un balazo, ordenando que todos se tiraran al suelo. Con los aparatos en su poder se marcharon a toda prisa.



Para ese momento se activaron los sistemas de seguridad de la tienda, esparciéndose una cortina de humo blanco para desorientar a los asaltantes pero no se pudo evitar que los delincuentes huyeran.



Luego se aproximaron los elementos de la Guardia Nacional quienes procedieron a buscar a los responsables, sin dar con ellos. Enseguida se aproximaron las patrullas y moto patrullas de la Policía Estatal, Naval y Municipales.



Con las características físicas procedieron a un fuerte operativo en busca de los responsables, sin resultados positivos. Por el momento se desconoce el monto de lo robado, pero se habla de equipos de alta gama de telefonía.



Se espera que el apoderado legal de la empresa comparezca a denunciar ante la fiscalía regional.