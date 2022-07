Arquidiócesis de Xalapa dedica misa dominical a víctimas de violencia

Durante la misa de esta tarde en la catedral metropolitana, el arzobispo José Carlos Patrón Wong dirigió la eucaristía a favor de sacerdotes, religiosos y fieles laicos que han muerto en clima de violencia.Acerca de lo cual aseguró que únicamente produce odio, lo cual no representa a Dios.Así mismo, al arzobispo dedicó la homilía al prójimo y la búsqueda de los fieles católicos por amar cada vez más a Dios.“El prójimo es el que está en el camino, todo el tiempo nos encontramos desde el despertar con otros prójimos. Empezando con la familia, con personas del trabajo, con los que convivimos”.El arzobispo Patrón Wong señaló que en la eucaristía “tenemos muchos prójimos, a quien acompañar, a quien consolar”.Pues aseguró qué hay quienes caminan sin mirar al prójimo y que el reto actual en la vida es tener compasión, que significa ver, escuchar, ser sensible y dejar que todos los prójimos te toquen e intentar tocarlos desde el ejemplo de Dios y tener una relación de misericordia.Instó a que los fieles presentes a que entre familiares piensen en que pueden hacer los unos por los otros.“Muchas veces nosotros no vamos a solucionar los problemas de las personas con las que nos encontremos, pero si podemos realizar algunas de esas acciones que el samaritano hace; detenernos, escucharnos, abrazamos, sonreírnos.”, concluyó.