Arquidiócesis de Xalapa restringirá acceso a iglesias por retroceso en Semáforo COVID

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, comentó que todos los párrocos están atentos a tomar las medidas sanitarias de acuerdo al cambio del semáforo epidemiológico.



Previo a la misa dominical, expuso que ante el cambio del semáforo en el Estado a naranja y continuar en el mismo color en la capital, podrían moderarse los accesos.



"Todos los párrocos ya están avisados de que tienen que estar de acuerdo a como está la situación en sus lugares. Nosotros tenemos 36 municipios en Veracruz y uno de Puebla. Los lugares son bien distintos, hay lugares donde no ha habido contagios, sin embargo han guardado las medidas. Quizá en templos como la Catedral habría que moderarse un poquito más, y a la vez no cerrarse mucho porque son templos de espiritualidad".



El sacerdote consideró que debido a la pandemia COVID-19 los feligreses necesitan espacios para tener más contacto con Dios, y el cerrar los templos no sería la decisión más adecuada.



"Aquí nunca se cerró, salvo uno que otro donde los párrocos estaban mayores o enfermos, pero no se ha cerrado, lo que si se tuvo cuidado era en las celebraciones. Tenemos que cuidar la entrada a la gente que pudiera estar enferma.



Además, criticó que existan muchas contradicciones en cuanto a limitar la entrada a los espacios, pues las plazas comerciales están abiertas.



"Hay muchas contradicciones, por ejemplo, aquí está cerrado, pero las plazas están abiertas, no es como parejo lo que se están haciendo", señaló.