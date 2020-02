Arquidiócesis de Xalapa se disculpa por discriminar a niña autista

La Arquidócesis de Xalapa confirmó que una mujer y su hija con Trastorno del Espectro Autista fueron discriminadas durante la misa para niños en la Iglesia San Martín de Porres.Este domingo, comenzó a circular por redes sociales la denuncia pública de la ciudadana Nancy Bucaramanga, quien explicó que su hija empezó a bailar cuando sonó música en la misa.Por esto, una persona en "tono imperativo" y de manera "prepotente" le dijo que el Padre solicitaba que ella y su hija no podían estar presentes si la pequeña iba a bailar."Yo no creo que Jesús discrimine de la manera que ustedes lo hacen, coméntele al Padre", narró Bucaramanga que le dijo al sujeto.Ésté le respondió que el Padre estaba ocupado y que no lo iba a interrumpir para decirle eso.“Volvimos a la Iglesia, nos persignamos y salimos. Me quebré como nunca de coraje, mucho coraje”, contó la mujer mediante una publicación en Facebook.Posterior a esto, la Arquidócesis de Xalapa confirmó el actuar del "colaborador laico" y ofreció una disculpa pública, sin hacer mención al Padre. Además, señaló en comunicado que dará puntial seguimiento al caso.