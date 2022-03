Arranca COFEPRIS programa Cuaresma 2022 en Orizaba y Camerino Z. Mendoza

Con pláticas a comerciantes de pescados y mariscos y supervisiones en puntos de venta de productos del mar, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) dio el banderazo al programa Cuaresma 2022.Como parte de estas acciones, se ofreció una plática a comerciantes de pescaderías y marisquerías de Orizaba y Camerino Z. Mendoza, en la cual se les habló de la importancia de la conservación de productos, la cadena de frío y el monitoreo de la temperatura "para garantizar la inocuidad alimentaria".Aunado a esa plática, el personal de la COFEPRIS recorrió también expendios de productos de mar para verificar la calidad de los mismos.El personal recomendó a la población en general que al acudir a comprar pescado u otros productos del mar, no los descongelen hasta que los vayan a utilizar, pues en caso de ser descongelados ya no se les puede volver a guardar en el congelador.Asimismo, mencionó que el pescado debe tener agallas rojas, piel y ojos brillantes, las escamas bien adheridas y no debe haber mal olor.El personal de la COFEPRIS comentó que se pegarán algunos carteles con las recomendaciones para que la población las tenga presente al momento de comprar sus productos del mar.