Arranca operativo de fin de año para proteger a visitantes, en Coatepec

A pesar de que se ha hecho la recomendación a la población de no hacer fiestas ni posadas, se prevé la llegada de familias que provienen de otros lugares a Coatepec, por lo que se tendrá que establecer de manera forzada un operativo para su seguridad.



Lo anterior lo informó el alcalde, Enrique Fernández Peredo, quien señaló que existe coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para ejecutar este operativo que tiene como finalidad resguardar a los visitantes durante esta temporada.



“Indistintamente de que no se ha llevado a cabo como tal el banderazo, ya hay una completa coordinación con autoridades para llevar a cabo este operativo, si bien es cierto no se están permitiendo festejos o posadas, de todas maneras, sabemos que no vamos a poderlo evitar, seguramente algunas familias vendrán de lejos a visitar a los coatepecanos y tendremos que establecer forzosamente el operativo para garantizar la seguridad de quienes nos visitan y de las familias”, comentó.



Abundó que en dicho operativo estarán participando los cuerpos de Policías, así como Bomberos, Protección Civil Estatal y Municipal y las distintas áreas de salud.



Del mismo modo, recomendó a la población no bajar la guardia y seguir cumpliendo las medidas de seguridad, pues si bien, el estado de Veracruz se encuentra en semáforo verde, no así los municipios y en caso de Coatepec es amarillo.



Y es que refirió que en el encendido del árbol navideño no se convocó a la ciudadanía, por lo que poca gente asistió, además de que el 12 de diciembre no se registró gran afluencia de peregrinos.