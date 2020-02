Arrancan actividades de prevención contra el dengue, en Orizaba

Luego de que el año pasado Orizaba ocupó el segundo lugar en casos de dengue en la entidad veracruzana, hoy arrancaron las actividades de prevención contra el mosco transmisor del mal, así como de zika.



En entrevista el alcalde Igor Rojí López explicó que esta situación es muy compleja, porque hay gente que desconoce dónde se da la larva, por eso es que dijo que se recorren los domicilios por parte del personal del ayuntamiento para enseñarle a la gente cuáles son las medidas de prevención.



"Que el ciudadano nos apoye para que en esa época de lluvias no nos ocurra como el año pasado. Estamos trabajando con tiempo unidos con la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz. A fin de cuentas, esta es una de las zonas donde también hubo mayor incidencia".



Dijo que pretenden bajar la incidencia del año pasado y es que indicó que estos son fenómenos naturales que no están en manos de las autoridades.



A eso se le agrega las fronteras municipales, que no son respetadas por un mosquito que transmite dengue. "Tenemos una zona muy lluviosa; tenemos también 135 mil habitantes".