Arrancará “Internet para Todos” en Veracruz; AMLO visitará la entidad

Al anunciar que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Veracruz en marzo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrancará el programa federal de “Internet para Todos” en la entidad.En conferencia de prensa desde Coatzacoalcos, el mandatario veracruzano dio a conocer que en su reciente visita a Palacio Nacional se reunió con el encargado de dicho programa para abordar el despliegue de infraestructura para la implementación de bases de telefonía celular en 5 cabeceras municipales como: La Ermita, Tlachichilco, Las Minas, Zontecomatlán de López y Los Reyes.El plan que contempla “el acceso a la comunicación universal” abarcará 67 localidades con 12 mil 490 habitantes; además de estar contempladas 452 comunidades donde viven más de 500 personas y 139 cúmulos con 636 poblados en los que no hay señal móvil.Además, habrá 4 mil 604 puntos de Internet gratuito en 22 municipios como Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Boca del Río, Minatitlán y Orizaba, entre otros.Asimismo, el Gobernador comentó que durante su visita al Palacio Nacional invitó a López Obrador al Estado para la inauguración de una carretera, sin embargo, éste no podrá por contar con una agenda ya establecida.Por ello, será marzo próximo cuando finalmente el Presidente visite la entidad.De acuerdo a García Jiménez, lo invitó inaugurar el tramo de la autopista que va de Villa Rica hasta casi llegar a Laguna Verde.“Pronto (el Presidente) va a venir a Veracruz, habrá más oportunidades de que venga, en marzo viene a Veracruz; me dio gusto saludarlo, era importante, si voy a Palacio Nacional, es natural que pida hablar con el anfitrión, por respeto e institucionalmente”, dijo.