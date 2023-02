Arremeten contra aumento de precios para casetas en carreteras

El integrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos, dijo que es lamentable que se aumente el costo en las casetas de cobro en las autopistas, pues no hay condiciones económicas para enfrentar esta situación, además no se ve reflejado en el mantenimiento de las vías de comunicación.Es de recordar que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que luego de un año sin aumentar el costo de las tarifas en la red de autopistas de cuota Federal, se aplicaría la actualización de estas a partir del 7 de febrero en un 7.82 por ciento.Asimismo que la modificación de tarifas correspondiente a la red de autopistas concesionada al FONADIN y CAPUFE, iniciará a partir del primer dio de marzo 2023.En este sentido, el entrevistado indicó que es inadmisible el incremento, debido a que apenas se están recuperando no sólo los empresarios sino la población en general, del golpe que dejó la pandemia."También, por ejemplo, los empresarios nos las estamos viendo duras sobre todo para poder mantener nómina, cumplir con nuestras obligaciones como patrones".El incremento en las cuotas, resaltó, no solamente impacta a la clase empresarial, sino a la población en general, por eso la autoridad debió haber esperado un poco para aplicar el aumento.Además agregó que el recurso obtenido fruto del aumento en el costo de las tarifas, no siempre se ve reflejado en las condiciones de las carreteras, pues se debe señalar que en algunos tramos son pésimas.El empresario indicó que existe un presupuesto para dar mantenimiento a las carreteras, pero quienes las usan con frecuencia pueden percatarse de que no hay mejoras."Algunas están dañadas más de lo normal y las veces en que hay rehabilitación de las vías de comunicación, justamente hacen los trabajos en época de vacaciones o de puente, cuando no tendría que ser así porque se generan más congestionamientos. Insisto, no hay reciprocidad entre el cobro que se hace y las condiciones que están teniendo las autopistas".