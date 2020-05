Arrendatarios no perdonan las rentas de locales a comerciantes de Córdoba

Arrendatarios no perdonan las rentas de locales comerciales situación que ha generado el cierre de negocios de manera definitiva pues los costos van de los 10 mil a los 50 mil pesos en el primer cuadro de la ciudad.



Rosalía Malpica, señaló que tenía rentados dos que funcionan como boutiques, pero al no ser servicio de primera necesidad bajó las cortinas desde el pasado 21 de marzo, pensaba abrir el pasado 30 de abril, pero al haber una nueva notificación no fue así.



"Pago de renta 10 mil pesos por cada local, hablé con el arrendatario, pero se negó a darme prórroga o descuento, le pedí tiempo porque no tenemos venta, y no quiso, ya está semana empiezo a sacar todo porque no me dará para estar un mes sin ventas".



Agregó que, como ella, hay otros negocios en la zona del centro de la ciudad y que se verán en la necesidad de cerrar de manera definitiva y empezar nuevamente una vez que pase la contingencia de COVID-19.



"Estamos vendiendo por Internet, pero no es lo mismo, le invertimos a la mercancía, ropa de temporada, vitrinas y la renta, es bastante complicado".



Agregó que no ingresó a ningún apoyo de gobierno pues cuando fue a la delegación regional de la Secretaría de Bienestar ya se habían agotado los créditos.