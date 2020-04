Arrestan a jóvenes por romper aislamiento y los ponen a barrer calles, en Durango

Por no respetar el aislamiento social, 31 jóvenes de Gómez Palacio, Durango, fueron arrestados y 16 de ellos fueron sancionados con servicio comunitario, por lo que realizaron barridos por algunas calles del centro de la ciudad.



Javier Armando Esparza Pantoja, director de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la noche del martes un grupo de jóvenes fue sorprendido jugando futbol en la colonia 14 de Noviembre, por lo que se les exhortó a retirarse a sus domicilios, a lo que aparentemente accedieron; sin embargo, al volver a revisar el área, se les encontró nuevamente en la vía pública por lo que se procedió al arresto.



Todos ellos fueron detenidos de manera preventiva y trasladados al Juzgado Cívico Municipal, donde 15 jóvenes cubrieron el costo de la sanción económica, mientras que el resto optó por realizar servicio comunitario.



Al final, fueron las 16 personas arrestadas que cumplieron con el arresto y llevaron a cabo servicio comunitario mediante labores de barrido y limpieza sobre el Paseo Independencia y la avenida Madero, en la zona Centro de Gómez Palacio, por un lapso de tres horas.



Esta labor estuvo a cargo de la dirección de Servicios Públicos Municipales, la que previamente los dotó de cubrebocas y caretas para su protección, así como las escobas para efectuar el trabajo correspondiente. El trabajo fue supervisado por la Policía Municipal y el propio director de la corporación.



Zuriel Abraham Rosas Correa, secretario del Ayuntamiento, explicó que los jóvenes incurrieron en una falta administrativa establecida en el artículo 152, fracción sexta del Bando de Policía y Gobierno, que advierte que a quien no respete las medidas de contingencia por riesgo biológico en la vía pública o dentro de inmuebles, se le aplicará una multa de 7 a 10 UMAs (Unidad de Medida de Actualización) o arresto de 14 a 20 horas.



La UMA equivale a 86.88 pesos, por lo que las sanciones económicas a quienes no respeten el llamado a quedarse en casa van de los 608.16 a los 868.80 pesos o bien, permanecerán detenidos en el plazo que establece el Bando.



Por este periodo de contingencia sanitaria, la presidenta municipal, Marina Vitela, ordenó que los transgresores de esta disposición tuvieran la oportunidad de cubrir la penalidad con servicio comunitario, en virtud de que no se trata de una medida recaudatoria sino preventiva.



La Presidenta hizo un llamado a los habitantes del municipio a quedarse en casa ante el alto riesgo de contagio en esta Fase 3 de la emergencia sanitaria pero también advirtió que se procederá contra quienes no acaten las disposiciones y pongan en peligro a toda la población.