Arrestarán en Gutiérrez Zamora a quien salga de su casa por actividad no esencial

El Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora amenaza con cárcel a quien no se mantenga en casa, como medida para reducir los contagios ante la pandemia de COVID-19.



Mediante un spot que se circula en la demarcación, se señala que las medidas indicadas implican la restricción de tránsito en la vía pública.



A quienes inevitablemente tengan que salir a la calle a realizar actividades estrictamente esenciales, deberán acatar las medidas de utilizar cubrebocas.



A toda persona que no demuestre que salió a realizar una actividad esencial o necesaria y haga caso omiso a las indicaciones, se le arrestará.



“Las autoridades de Seguridad Pública los escoltarán hasta su domicilio y quien oponga resistencia será sujeto de arresto por 12 horas”.



Estas fueron las indicaciones del alcalde Wilman Monje Morales, como medida restrictiva y de prevención ante la contingencia sanitaria por Coronavirus en su municipio.



No obstante, hay habitantes que han mostrado inconformidad al respecto, al señalar que se viola la Constitución, los Derechos Humanos y prácticamente se tiene secuestrados a los pobladores.