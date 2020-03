Los cadáveres de tres personas fueron arrojados a orillas de un camino a la altura de Buena Vista, municipio de San Miguel Soyaltepec, muy cerca del municipio de Tierra Blanca.



De acuerdo a informes recabados, estas tres personas no presentaban impactos de bala pero por las huellas de tortura se presume que fueron asfixiados.



Hasta el momento, los sujetos no han sido identificados, por lo que fueron trasladados por la Fiscalía a la ciudad de Tuxtepec.



La violencia en esta zona de la Cuenca del Papaloapan no cesa, por lo que tienen en zozobra a las poblaciones colindantes de los municipios de Tierra Blanca, Veracruz y San Miguel Soyaltepec, así como Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.