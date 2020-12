Artefacto hallado en Veracruz Puerto no era explosivo, era “intento de distractor”

El presunto artefacto explosivo que se halló en el municipio de Veracruz se trató de un “distractor” que no logró su objetivo, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien además confirmó que el incendio que consumió un albergue infantil en el Puerto se derivó de un cohete.El Mandatario estatal dio a conocer lo anterior por medio de sus redes sociales, donde detalló que esta información es de los reportes que recibió en la reunión de seguridad de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que encabezó este miércoles desde Palacio de Gobierno.“Sobre el artefacto que simulaba ser un explosivo en el Puerto de Veracruz, resultó ser un intento de distractor, que no les funcionó a quienes lo arrojaron, sin embargo, se aplicó el protocolo de seguridad a la población”, dijo.Asimismo, mencionó que a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se brinda el apoyo ante el incendio que se generó por un cohete en un albergue infantil en el puerto jarocho, donde además reconoció el respaldo de la población ante la tragedia.“Se atendió a través del sistema DIF el incendio de un albergue, que se debió lamentablemente a un cohete, con la solidaridad de la gente que también está apoyando y seguirá prestando la atención y se suministrarán insumos alimenticios”, expuso.Finalmente, García Jiménez dijo que Protección Civil recomienda no hacer fogatas ni visitar montañas ante las fuertes rachas de viento que se prevén, esto derivado de un evento de surada.