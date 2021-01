Artes escénicas y visuales, es la propuesta de ForOculto para febrero

A pesar del incierto panorama económico que ofrece la pandemia, integrantes del sector cultural y artístico insisten en proponer actividades, tal es el caso de ForOculto que prepara para febrero amplia oferta de espectáculos artísticos que van desde exposiciones hasta propuestas escénicas.



“Este año incierto no bajamos la guardia y continuamos apostando a las artes escénicas y visuales, así como artistas que entregan su alma y talento a los proyectos culturales”, comentó Jairo Xavier, director de ForOculto.



“Por tal motivo y bajo todas las medidas que se vienen implementando desde el 2020, preparamos nuestra cartelera del mes de febrero del 2021, confiando en que el público nos apoye, como siempre lo ha hecho”.



“Empezamos el sábado 6 febrero, con la inauguración, en punto de las 19:00 horas, de la exposición titula "Amor y Arte" con obras de integrantes del colectivo 'Arena y luna'”.



“Nuestros primeros expositores son Ángela Uscanga, Alfredo Madrigal, Alma Delia Parra, Arissa Huerta, Diana Uscanga, Enriqueta Aguirre, Fabrizio Prada, Hurí Barjau, Isidro Laisequilla, Marcela Arcos, Rocío D 'Ledezma, Wen Molina y Vivian Vega. Todos comandados por la promotora cultural, Ivonne Moreno Uscanga, quien es la encargada de dicha exposición que estará vistiendo nuestras paredes durante el mes de febrero y marzo.”



El Colectivo Arena y Luna es un conjunto de creadores plásticos, con el objetivo común de compartir su magia visual con espectadores audaces. Lo mismo logran óleos, acrílicos, mixtos en distintos formatos y fotografías, donde la luz es esclava de la lente. Coinciden en que son expositores de talla internacional que fundamentan sintaxis visual desde la joyería artesanal y el arte objeto como puente comunicacional entre su visión del mundo y la realidad. “Todos somos, desde el Mar, arena suave para deleite del tacto y Luna cambiante para recrear instintos”, explican.



El retorno de la puesta en escena de “Las Señoritas de Avignon” se programó para los días 12 y 13 de febrero. Historia que aborda el ferviente amor a Picasso por parte de Penélope y las ganas inmensas de destruir el cuadro de Margo. Ambas son mujeres de edad avanzada y con historias muy diferentes, que se conocen en una sala de museo porque tienen algo en común: la obsesión por el célebre cuadro de Picasso: "Las señoritas de Avignon". Pero mientras una lo admira intensamente, la otra tratará de destruirlo.



ForOculto produce un texto de Humberto Robles, con la atinada dirección de Eduardo Mier, en colaboración con Gato de Paseo y las imperdibles actuaciones de Camila Palomec y Thelma Cuervo. Una comedia para toda la familia. Fechas que serán dadas a conocer en breve.



Su cartelera teatral se fortalece al presentar, los días 18,19 y 20 de febrero, “Ruido en la comunicación”. El amor es universal y cualquier presentación es válida pero, ¿qué pasa cuando cada quien tiene una versión un poco o muy diferente sobre las razones de su separación? Una historia que terminó antes de tiempo o tal vez un amor que no estaba destinado a ser. Rodrigo y Ernesto exponen su visión del clímax emocional que vivieron con esta experiencia, el que ama más siempre se resiste a terminar. ¿Quién de los dos será?



El texto es de Angie McAstel, con iluminación Eduardo Mier y dirección escénica de Jairo Xavier, la producción corre a cargo de "La Bruja Maruja". Los actores Kevin Beltrán (Rodrigo) y César Hurtado (Ernesto) ponen el tema sobre la mesa, donde el público es parte importante en esta comedia, ya que son ellos los que sabrán ambas versiones y las risas o confusiones no se harán esperar.



Para los días 26 y 27 de febrero será la puesta en escena de “La verdad de los domingos”, una comedia sarcástica, cruda e incluso incómoda para los asistentes, donde Héctor Sinesterra pierde el foco de su presentación y comienza a llevar el curso de la conferencia por un camino más oscuro.



Héctor Sinisterra rebuscará en las cloacas de la naturaleza humana para impactarnos, entre risas, con nuestras más arraigadas necesidades de amigos, de familia, de sexo, de amar y de mentir para sobrevivir.



“La verdad de los domingos” es un monólogo escrito por Juan Bay, dirigido por Eduardo Mier con la actuación de Jairo Xavier, la producción es de ForOculto en colaboración con Gato de Paseo.



“ForOculto presenta en febrero una cartelera con la temática del amor en sus diferentes ópticas, ya sea que nos acompañen en pareja, con amigos, solos o en familia, auguramos que siempre se van a divertir y que tendrán una experiencia agradable y segura. Obvio con todas las medidas sanitarias necesarias desde la entrada”, concluyó sonriente Jairo Xavier.