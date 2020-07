Artesanos de región Orizaba urgen reactivación económica

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes “Zepaniah Titlatozke” comentaron estar a la espera de que se les permita retomar sus ventas ante la difícil situación.



Alfonso Cruz Rosas, presidente de esta organización, recordó que quienes integran esta agrupación son artesanos y ellos mismos salen a vender los artículos que elaboran,pero por la pandemia, se cerraron los lugares de venta e incluso hubo ciudades donde ya no los dejaban entrar.



Señaló que plazas y mercados cerraron y a la fecha siguen sin abrir, por lo que esperan que el semáforo en el país pase a naranja y se les permita vender.



Dijo que desconocen cuando se irá a normalizar todo pero están desesperados porque no tienen ingresos.



Además, hay algunos que se han arriesgado a salir para intentar vender y tener para el pan para los hijos pero es muy difícil.



Mencionó que los que llegan a comercializar algo obtienen 20 o 30 pesos al día.



Comentó que quienes reciben el apoyo al campo, que es de 70 a 80 pesos diarios, no lo invierten en el agro pues de ahí toman para comprar su despensa.



Cruz Rosas mencionó que únicamente están a la espera de que todo se normalice y ellos puedan salir a vender.