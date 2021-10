Artesanos de Soledad Atzompa reanudan actividades pero ventas son bajas

Una situación complicada se encuentran viviendo artesanos y comerciantes de la región de Soledad Atzompa, ya que la pandemia ha dejado bajas ventas y no se han podido recuperar.Así lo señaló Alfonso Cruz Rosas, presidente de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke, quien señaló que aunque ya se han reanudado actividades luego la parte más crítica de la pandemia, a la fecha no se han podido recuperar.Mencionó que la situación económica de las familias quedó mal y eso se ha traducido en bajas ventas, las cuales no se han podido recuperar.A la fecha, indicó, la gente obtiene lo necesario para sobrevivir y que el dinero no les alcanza para actualizar sus credenciales o hacer las verificaciones de sus vehículos, por lo que también han estado en contacto con las autoridades de Tránsito y policía.Señaló que hay algunos compañeros que han migrado o buscan migrar a Estados Unidos, pero los que se quedan no les queda más que aguantar.Cruz Rosas expresó que la pandemia no sólo ha causado afectaciones en el nivel económico, pues hay muchos que han perdido a sus familiares, a conocidos, y eso es difícil también, por lo que se espera que ya pronto pase todo.Cabe recordar que el municipio de Soledad Atzompa se ha visto golpeado recientemente por el SARS-CoV-2, por lo que incluso las autoridades municipales tuvieron que tomar algunas medidas restrictivas para la población, aunque de acuerdo con algunos ciudadanos, la mayoría de la gente no hace caso.