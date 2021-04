Artesanos de Veracruz Puerto esperan repunte antes de que termine Semana Santa

Los comerciantes artesanos de la ciudad de Veracruz esperan que repunten sus ventas antes de que concluya el periodo vacacional de Semana Santa.



Afirman que sí tuvieron ganancias pero sólo durante viernes y sábado "Santos", durante la Semana de Pascua hubo turismo pero no se reflejó en la derrama económica.



"Viernes y sábado, sí hubo un poco de más de ventas, de ahí en fuera no es como uno esperaba, claro es comprensible por lo de la pandemia pero el chiste es estar aquí y lo que pueda uno vender, está bien", dijo Pedro Navarrete, comerciante del Malecón de Veracruz.



Esperan que el cierre de la temporada sea mejor, porque es la última oportunidad porque después viene la baja hasta el verano.



"Esta semana ha sido como un día normal, sí hay gente pero no hay ventas, esperemos que este fin de semana que es el último sí pueda haber un poquito más", indicó.



De manera general, reconocen que con respecto al año pasado, sí fue una mejor Semana Santa pero ante el cambio de semáforo epidemiológico a verde, esperaban que hubiera más turismo.



"No es tanto como los años pasados pero en comparación con el año pasado que no hubo nada de venta sí incrementó en esta temporada", señaló Josefina López.



En el sector hotelero, el reporte preliminar es de un 60 por ciento de ocupación en los principales días de la temporada.