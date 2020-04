Artesanos del Callejón del Diamante también urgen ayuda; “en efectivo, mucho mejor”

A la petición de ayuda que vendedores de tianguis hicieron este lunes al Ayuntamiento de Xalapa, se unieron artesanos del Callejón del Diamante.De manera pacífica, vendedores del grupo “Tlacuatzin”, manifestaron que hasta el momento, no han tenido instrucciones de parar las ventas, pero que con el avance de la pandemia, se verán con la necesidad de dejar de trabajar.Además, explicaron que desde hace unas semanas, las ventas bajaron en un 80 por ciento, y, ante dicha situación, tuvieron la necesidad de acudir al Ayuntamiento."La mayoría tenemos hijos, estamos preocupados porque apenas vienen la fase 3, y antes de que nos prohíban salir, pues estamos solicitando apoyo. Es la primera vez que venimos", dijo Claudia, una de las afectadasAsimismo, comentó que la mayoría no son de la capital del Estado, y, por lo tanto pagan renta, en esta caso, solicitaron apoyo en efectivo."Si el apoyo fuera efectivo, mucho mejor, y así podríamos ir organizando nuestra despensa porque la mayoría somos vegetarianos. Si nos dieran arroz, frijoles, pues no hay problema. Estamos preocupados por la renta", concluyó.