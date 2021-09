Artistas carecen de seguridad social; urge apoyo del Gobierno

Al ser beneficiario de una beca por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), el artista xalapeño, Iván Zepeda Valdés, reiteró la importancia de recibir estos apoyos para su sostenimiento, ya que con la pandemia de COVID-19 se vieron duramente afectados al no poder ofrecer funciones de manera presencial.En conferencia de prensa, en la que presentó la octava edición del Festival Internacional Cuentos y Flores, expuso que este fideicomiso, uno de los pocos que quedaron tras la extinción en 2020, no es desvío de recursos o desperdicio de dinero, sino que resulta imprescindible ante la dura realidad con la que vive desde hace un año y medio este sector."No me parece que sea un desperdicio de dinero o desvío de recursos, sino que son sumamente importantes y deberían continuar dándose este tipo de apoyos a los artistas, porque siendo realistas, yo como artista no tengo seguro social, no tengo seguro médico, no voy a tener Afore cuando me retire, entonces contar con este tipo de apoyos es sumamente importante para poder sobrevivir", precisó.Zepeda Valdés comentó que durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus fue acreedor a dos becas, por lo que dijo que sí ha sido beneficiado de los recursos públicos que han destinado distintas instancias gubernamentales a los artistas veracruzanos."Esta es la segunda beca que me gano. Durante la pandemia salió una convocatoria para hacer actividades virtuales y la gané y también participé en la convocatoria para el festival hace dos años y la gané. Yo sé que no estamos teniendo todo el apoyo que quisiéramos como artista pero sí está habiendo", reiteró.Expresó que para llevar a cabo esta nueva edición del festival, del 4 al 10 de octubre, contó con el apoyo económico del Ayuntamiento, del FONCA y del Gobierno Estatal, porque de lo contrario hubiese sido difícil financiarlo."El Gobierno Estatal se tardó pero también sacó una convocatoria para apoyar a los artistas. Sí falta apoyo para los artistas en la pandemia pero sí los está habiendo", dijo una vez al insistir que la mayoría de los artistas no tienen "un colchón" para sobrevivir en situaciones adversas, como la causada por el SARS-COV-2."Durante los casi dos años de la pandemia yo casi no he trabajado, no he podido dar funciones, sólo virtuales y al principio era muy difícil vender una función virtual, porque estábamos empezando y todos éramos muy nuevos en ese tema y de repente a las personas les sonaba muy raro comprar una función virtual (...). Durante los primeros meses me estaba muriendo de hambre, no tenía ingresos", reveló.Manifestó que espera que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, nuevamente se etiqueten recursos para apoyar a los artistas en el país."Se tendrían que considerar estos recursos. Me parece que son indispensables, son sumamente necesarios para todos los artistas, no sólo para los de Veracruz, sino para todos los del país", concluyó.