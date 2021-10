Artistas tuxpeños recurren a plataformas digitales ante despidos y falta de contratos

Muchos empresarios no valoran a los exponentes culturales y de la música, desplazándolos de su trabajo sin cumplirles siquiera los compromisos contratados, lamentó Alfonso Montiel Patiño, secretario general del Sindicato de Trabajadores Artesanos, Artistas y Artistas Floricultores (STAAAF) de la zona norte de Veracruz.En entrevista, detalló que el sindicato que representa ha buscado formas de apoyar el trabajo de cantantes, músicos y grupos artísticos tuxpeños, quienes están padeciendo una gran crisis económica, pues un 80% de ellos ha sido despedido sin que las empresas contratantes cumplan con las prestaciones económicas que por derecho les corresponden.Pese a ello, abundó, no se acude a los juicios laborales por no ser partidarios de los conflictos y sí de la concordia.Montiel Patiño dijo que, contra ello y aún en medio de la prolongada pandemia, artistas de la música de Tuxpan se proyectan con éxito en el mundo a través de reconocidas plataformas digitales.Resaltó que artistas como Valentina Neri, Leticia Cortés, Roca y Mar, Magda Quizaman y Lucas Montiel, entre otros, han lanzado sus mejores producciones musicales en plataformas internacionales como YouTube, Spotify, iTunes, Facebook, Yanex, Uma Alibaba y Deezer, que ha permitido que sus canciones sean escuchadas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Bélgica, Noruega, China y Japón.“También el exitoso grupo de música tradicional y latinoamericana Temacani Paquilis, está triunfando en la radio comunitaria en México y Sudamérica a través de los canales que STAAAF está abriendo”, recalcó.