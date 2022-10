Artistas urbanos reprochan nulo apoyo para el 3er Encuentro de Cartoneros Orizaba

Artistas urbanos que participaron en el tercer Encuentro de Cartoneros en Orizaba, expresaron sentirse desvalorizados por las autoridades municipales, pues no hubo para ellos ningún tipo de apoyo.Indicaron que únicamente les permitieron ocupar la Plaza Bicentenario, pero sin derecho a mobiliario o publicidad, por lo que tuvieron que desembolsar de su bolsillo para poder contar con lo más necesario.Explicaron que en años anteriores se les dio total apoyo durante los días que se realizaba este encuentro de arte urbano, pero en esta ocasión sólo recibieron en préstamo la Plaza Bicentenario, en donde estuvieron los tres días que duró el encuentro.Explicaron que en el evento acudieron profesores de varias partes de la República y lamentablemente tuvieron que pedir apoyo a otros municipios para contar al menos con una mesa y una silla para exponer sus productos.Agregaron que durante la inauguración no se presentó ninguna autoridad para el corte del listón y nunca se les brindó promoción del evento, que tiene como objetivo mostrar esta actividad que es parte de la cultura del país.Consideraron que debido a que esta actividad no generó ingresos económicos para el ayuntamiento, no recibieron el mismo trato, lo cual lamentaron.