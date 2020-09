Arturo Herrera entrega el Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó este martes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2021, el cual contiene la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el tipo de cambio, la cotización esperada para la mezcla mexicana del petróleo y el balance para las finanzas públicas.



La entrega no se hace físicamente, por las medidas de sana distancia, sino que los diputados van a poder descargarlo de la página de la Secretaría de Hacienda.

El secretario de Hacienda detalló que "No es momento para cambiar y aumentar impuestos", ya que la economía se ha visto mermada.



Además, anticipó que se prevé que el PIB para 2020 se caerá 8%; sin embargo, para 2021 crecerá 4.6%.



Este paquete es el más complicado desde el que se presentó en septiembre de 2009, cuando estaba la crisis de las hipotecas como efecto dominó por todo el mundo.



A diferencia de hace once años, hoy se enfrenta una doble crisis mundial, la sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la económica por los efectos de las medidas para sortear la emergencia de salud.



En esta ocasión, se espera que en el paquete de 2021 no se proponga subir ni crear nuevos impuestos, pero sí darle mayores dientes al fisco para una mayor eficiencia recaudatoria, mejorar la fiscalización y reforzar el combate a la evasión fiscal por medio de modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF).