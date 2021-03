Arturo Hervis, alcalde de Cabada, no buscará Diputación federal

El presidente municipal de Ángel R. Cabada, Arturo Hervis Reyes, declinó a la candidatura a Diputado federal por el distrito de San Andrés Tuxtla, por lo que concluirá su mandato constitucional el 31 de diciembre de este año.



Reconoció que durante el pasado Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue propuesto para ser candidato, sin embargo, no se inscribirá para el proceso interno.



Dijo tener un compromiso con los habitantes de Ángel R. Cabada, por lo que el viernes de la semana pasada presentó su dimisión a la dirigencia nacional de su partido.



“Agradezco a los consejeros nacionales que votaron con esta candidatura pero quiero aclarar que no me voy a escribir como candidato; tengo un compromiso con los cabadenses y lo voy a cumplir hasta el último día de mi ejercicio constitucional”.



Con ello, se abstendrá de enviar al Congreso una solicitud de licencia para separarse temporalmente del cargo.