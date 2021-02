Arzobispo de Xalapa pide a veracruzanos que salgan a votar estas elecciones

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, llamó a la población a participar en este próximo proceso electoral, seleccionando a los candidatos y candidatas que realmente busquen un bien común.



“Yo les pediría a ustedes y a todos los que nos están escuchando y están participando, que tengan su credencial de elector, que estén bien identificados, y que participen. Cada quien va a participar según su conciencia, buscando a las personas más adecuadas, con principios y actitudes, que realmente ayuden al pueblo”.



Reyes Larios, durante la homilía dominical, expuso que en estos acontecimientos democráticos en el país siempre se ha tendido la protección y el consuelo de Dios y la Virgen María, pues han sido siglos de sufrimiento, y ante ello, exhortó a la sociedad a votar y no abstenerse.



“Yo si les pido que participen, que no dejemos que el abstencionismo sea el que vaya llevando y reinando nuestro país. Expresemos, todos somos ciudadanos”.



Además, criticó en los medios de comunicación sólo se difundan las noticias malas y no se les de la importancia o publicidad a los sucesos buenos.



“Tenemos la impresión de que el mal es el que más aparece, el bien no tiene publicidad, el bien no sale en los periódicos. En cambio las fake news y ese tiempo de cosas donde quiera invaden. Tenemos que proclamar las cosas positivas”.



Para finalizar, resaltó el gran trabajo y la importancia de las plataformas digitales durante la pandemia COVID-19, por lo que invitó a todas las familias, hacer buen uso de estas alternativas tomando cursos y talleres.