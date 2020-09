Arzobispo de Xalapa pide cuidarse del COVID sin exagerar medidas preventivas

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, señaló que todos deben continuar con los cuidados ante la pandemia COVID-19, pues muchos se contagiaron cuando se trasladaron para visitar a sus familiares o asistir a un evento.



"Donde menos se lo espera uno ahí llega, a veces alguien que viene de fuera viene a algún acontecimiento familiar, sea a una fiesta o a un fallecimiento y no saben que está contagiado y contagia a otros más. Algo así le pasó al padre Marcos que nos acompaña, tuvo que venir a una intervención quirúrgica a México, y al ir a su lugar nativo, pues ahí tanto sus papás como el párroco se contagiaron y él también; el párroco falleció, el padre ya está libre del virus".



Reiteró que por tantos meses de contingencia sanitaria muchas personas ya están "chocadas", y ante ello dijo que deben tomarse las medidas necesarias pero no de manera exagerada.



"Ya son muchas veces y cansan, a veces la gente ya se aburre y quiere estar en otras condiciones, pero entre más respetemos eso, entre más nos cuidemos unos a otros, pero no ser tan exagerados, tomar más o menos el justo medio de las cosas a todos nos irá bien".



Lamentó que en todas las diócesis que pertenecen a la provincia eclesiástica de Xalapa, hayan fallecido desde feligreses, religiosas, hasta sacerdotes.



"A todos nos ha tocado, en todas las diócesis han fallecido muchas personas, muchos feligreses, algunas religiosas, varios sacerdotes, en todas las diócesis de manera sorpresiva".



Reconoció que la pandemia ha cambiado mucho los hábitos en la sociedad en diversos sectores, y ha aumentado el uso de las plataformas digitales.