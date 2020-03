Arzobispo de Xalapa pide no caer en tentaciones

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, pidió a todos los ciudadanos a no caer en tentaciones, pues muchas veces aparecen como cosas positivas, siendo lo contrario.



"Todos nosotros tenemos algunas inclinaciones que tenemos que descubrir y darnos cuenta que por ahí es donde vamos a ser tentados. La tentación llega a las partes débiles de las personas, a lo que le gusta, lo ven como algo positivo. La tentación nunca se presenta como algo feo, sino como algo atractivo".



Así también, en este primer domingo de Cuaresma, dijo que el hombre en cualquier momento se ve tentando por el poder, el placer y la necesidad.



"Las invitaciones son muy bien planteadas, porque todos nosotros en algún momento nos tienta el poder, nos tienta el placer, nos tienta la necesidad y podemos caer en eso. Como decimos los mexicanos, qué tanto es tantito".



Durante la homilía dominical, Reyes Larios mencionó que no se debe temer a la muerte, sino se debe estar preparado para ello.



"Ni a la muerte debemos tenerle miedo, sabemos que un día vamos a morir, pero no vivir siempre atemorizados de cómo va a ser, sino seguros que Cristo nos ha enseñado a morir", finalizó.