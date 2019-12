Arzobispo de Xalapa reitera su rechazo a la ideología de género

El arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios, criticó nuevamente a la ideología de género, específicamente a aquellos que promueven el cambio de nombre por elección de sexualidad.



"Esto del nombre es muy importante porque ya ven ahora con estas cosas invasivas de quienes tienen otra mentalidad, otra ideología que se llama ideología de género y que dicen que lo importante no es lo natural como se nace, sino lo que la persona quiere hacerse, y por eso anda inventado esas cosas de que los niños, si no están contentos con ser hombrecitos y quieren ser niñas, se vayan a cambiar el nombre".



Durante la homilía dominical, consideró estas propuestas como agresión hacia los niños y niñas, pues afirmó que aún no se encuentran en la edad adecuada para decidir.



"Tenemos que estar atentos a que no nos quieran cambiar la cultura, nos vayan poniendo cosas que no van con nuestra mentalidad, pero que lo hacen porque tienen el poder, tienen el Gobierno, y entonces quieren hacer ley como la del aborto", dijo.



Así también, lamentó que en la actualidad los ciudadanos adoren a la muerte, al diablo, a ídolos, como artistas, jugadores, por lo que comentó, están desubicados.



"Hoy nuestra gente anda tan desorientada que adora hasta a la muerte, el diablo, y adoran a un montón de ídolos, incluso personas, artistas, jugadores, que son pecadores como nosotros".



Para finalizar, manifestó que el verdadero significado de la Navidad se ve perjudicada por ruido, fiestas, alborotos y cultura de otros países.