Arzobispo no ve condiciones en Hospitales para atender pacientes de COVID

El arzobispo de la arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, reconoció que la sociedad aún continúa impactada y consternada por la pandemia COVID-19, pues las miles de muertes en el estado han llegado a la iglesia católica.



"La muerte de algunos familiares, la muerte de algunos sacerdotes, de algunas religiosas, de amigos muy queridos, pues todos estamos impactados y consternados".



Recordó al médico oftalmólogo fallecido el pasado 4 de septiembre, Rafael Velázquez Melgarejo, y lamentó que no existan las condiciones necesarias en los hospitales para atender a los pacientes y al personal médico.



"Ojalá llenemos nuestro corazón de esperanza por todos los amigos, por todos los seres queridos que hemos perdido por esta enfermedad o por otras enfermedades como el cáncer".



Además, dijo, ya hay una disminución en los efectos de la COVID-19, pero pidió a los feligreses continuar con los cuidados sanitarios ante un posible rebrote como en otros países.



"Tenemos que tener cuidado, la atención necesaria y no confiarnos demasiado porque hay muchas personas asintomáticas. La semana pasada vino un sacerdote a visitarnos y se fue a Roma, me mandó un mensaje diciendo que ya había llegado y que revisaron a todos los que iban en el vuelo, y había dos contagiados de COVID-19, y uno de esos dos viajó todo el tiempo en esa misma fila del padre".



Por ello, exhortó a todos los ciudadanos a continuar respetando los protocolos de prevención.



Para finalizar, recomendó que la celebración del Día de la Independencia se realice con todas las precauciones por parte de la población.



"Es la fiesta civil más importante que tenemos, háganlo siempre con ese entusiasmo en casa, a nivel familiar o en las pequeñas comunidades", concluyó.