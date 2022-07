Asaltos y rapiña pegan a transportistas; policías están rebasados: AMOTAC

Debido a que los asaltos y la rapiña se han convertido en las principales problemáticas para los transportistas, se busca poner estos temas en la mesa con las autoridades, indicó el delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC), Aldo Romero Lezama.Mencionó que lamentablemente los asaltos en carretera son cosa de todos los días, no sólo para este gremio, sino para los conductores en general, y ya de por sí les causaba pérdidas millonarias, pero ahora además se suma la rapiña, con las mismas consecuencias.Indicó que Seguridad Pública y Guardia Nacional realizan operativos, pero están totalmente rebasados, mientras que los asaltos se siguen dando, sobre todo en el kilómetro 225 de la autopista Orizaba-Puebla.Comentó que la semana anterior un transportista de León, Guanajuato, que transportaba fertilizantes comenzó a ser perseguido en el carril de bajada de las Cumbres de Maltrata y terminó volcando en una de las rampas.Explicó que aunque no fue víctima de un asalto por parte de quienes lo perseguían, a los pocos minutos de volcar llegó un gran número de personas que bajaron el producto que transportaba y además comenzaron a desarmar parte de la unidad y le quitaron los ejes y hasta las llantas.Indicó que a fin de inhibir estos delitos hace falta más presencia de los cuerpos policiacos y aplicar resguardo.Señaló que también necesitan sentarse a negociar con las aseguradoras, pues la rapiña es tomada por ésta como vandalismo y no lo cubren.