Asegura Alcalde de Orizaba que no ha sido notificado sobre denuncia en su contra

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado tras la supuesta denuncia que fue interpuesta contra él por abuso de autoridad y desaparición forzada pero si la hubiera, la enfrentaría jurídicamente.



También dijo que va a proceder contra el empresario José Abella, pues a través de su periódico busca dañar su imagen y la de sus empresas. De hecho, aseguró que éste fue quien difundió en redes sociales el tema de que fue denunciado pero hasta ahora no hay tal proceso legal en alguna Fiscalía.



Es de mencionar que en recientes fechas, se dio a conocer que Rojí López fue acusado de presunta desaparición forzada y abuso de autoridad, presuntamente por ordenar la detención de una abogada y así favorecer a su primo Adrián Rojí Pereda.



De acuerdo con lo que trascendió, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Primera de Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba y quedó asentada en la carpeta de investigación número 1681/2020.



"Que yo sepa, hasta el momento no hay denuncia. Primero, díganme cuál es la denuncia y veremos qué hacer. Pero es un tema en donde la policía actuó al llamado de una empresa. Si eran mis parientes o no, ese es otro tema. En caso de que un ciudadano solicite apoyo por parte de la Policía, ésta acude y actuó conforme a derecho. Esperaré el número de denuncia porque lo que publica El Buen Tono, que se ha dedicado durante dos años y 11 meses a difamarme, no es cierto", expresó.



Refirió que en caso de que sea citado, será defendido por el Departamento Jurídico y se atendería, aunque en este momento lo que más le ocupa es el tema de lo que se está haciendo bien en Orizaba.



"Si hubiera denuncia tendré que enfrentarla legalmente. La información surgió a raíz de que la dio El Buen Tono, de José Abella, eso también es un delito y más cuando difunden mentiras".



Por todo esto, dijo que procedería legalmente por daño moral, pues Abella lo ha atacado porque "al principio de la administración me pidió 300 mil pesos mensuales y no se los dimos y eso es una extorsión y si no actué legalmente es porque no soy una persona de pleito".



Añadió que el número de investigación que se ha dado a conocer no es de una denuncia contra él. "Yo nunca me he metido con José Abella, ni con su vida y todos los problemas que tiene con la sociedad cordobesa".