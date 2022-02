Asegura AMLO a John Kerry que reforma eléctrica no afecta T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ayer en su reunión con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, le explicó que su iniciativa de reforma eléctrica no afecta el acuerdo comercial T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá.“No se afecta en nada el tratado, por sentido común, por juicio práctico. El Tratado no tiene nada que ver con la corrupción, eso fue lo que le dijimos al señor Kerry”.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que su Gobierno cumplirá y tendrá siempre una buena relación con el de Estados Unidos.“Es muy buena la relación y el tratado es benéfico para nuestros países, nuestros pueblos y no nos vamos pelear con el Gobierno de Estados Unidos pero no aceptamos la corrupción”.Señaló que fue muy buena la conversación con Kerry y son buenas esas pláticas para poner en contexto a los gobernantes.“Cuando escuchan eso comprenden por qué van los traficantes de influencias a hacer lobbying, pues dicen: ‘Se está violando el Estado de Derecho, se quiere expropiar la industria eléctrica, no hay garantías para la inversión en México, no tenemos confianza’”.Refrendó que en México hay un auténtico Estado de Derecho y condiciones de legalidad, gobernabilidad, paz, tranquilidad, muchísimas posibilidades de hacer negocios legales y legítimos y sobre todo “no hay corrupción, no se permite la corrupción”.