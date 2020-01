Asegura AMLO que nuevo Código Penal no establecerá prisión por difamar

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, descartó que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, esté buscando un cambio drástico al sistema de justicia del país.



Esto al ser cuestionado por la escritora, Denise Dresser, sobre la supuesta iniciativa de reforma al sistema de justicia, en donde se penalizaría con prisión la difamación.



El Ejecutivo dijo que la FGR es autónoma, aclarando que la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al titular del Ejecutivo y a los legisladores.



Así, López Obrador subrayó que su Gobierno no presentará iniciativas que revivan la criminalización de periodistas.



“No eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, eso te lo puedo garantizar”.



Denise Dresser aclaró que acudió a la conferencia mañanera por el caso de Sergio Aguayo, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México condenó a pagar 10 millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira, por difamarlo.



López Obrador dijo que sus opositores lo acusan de querer “encarcelar a todos” y ser autoritario o casi dictador.



“Y ahí me entero de que había una ley donde se iban a cancelar todos los derechos, ahí me enteré. No la he visto, no la conozco; entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de garantizar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir”, argumentó.



Cabe recordar que Gertz Manero acudió ante el senado el pasado primero de febrero, en donde señaló la necesidad de implementar un Código Penal Único, sin embargo, no se detallaron las iniciativas de Ley que se filtraron horas antes a medios de comunicación, por lo que se desconoce el fondo de este proyecto.



Al respecto, López Obrador descartó que la Fiscalía no pueda presentar un proyecto de Código Único, puesto que las iniciativas de reforma corresponden al titular del Ejecutivo y a los legisladores.



“Vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie, no lo hemos hecho”.



“A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos ideales, tenemos principios pero sobre todo nos importa mucho el aplicar el principio de que la política es un imperativo ético, nos importa mucho la moral pública; el conservadurismo, su doctrina es la hipocresía. Entonces, somos distintos, somos diferentes, eso se va a ir entendiendo”.



En cuanto al caso del académico Sergio Aguayo, el Presidente opinó que es un tema que viene de tiempo atrás y tiene que ver con denuncias a Moreira en un pleito frontal del periódico Reforma.



Añadió que fue durante el gobierno de Felipe Calderón que se “limpió” de todo a Moreira, cuando Marisela Morales fungía como procuradora.



Finalmente, López Obrador pidió no ser inmiscuido en este asunto, pues recordó que existen diversas instancias a donde Aguayo puede recurrir y se trata de un asunto que compete al Poder Judicial.



“Yo pienso que debe de garantizar la libertad de expresión pero también se tiene que tomar en cuenta que hay un marco legal que se debe de respetar. El Reforma tiene problemas con los Moreira de tiempo atrás”.