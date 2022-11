Asegura AMLO que revisará caso de empresario veracruzano sentenciado por narcotráfico

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar el caso del empresario ganadero veracruzano, Jhovani Aguirre Benítez, alias “El Vany”, quien lleva más de un año en prisión y recientemente fue sentenciado a 8 años de cárcel por portación ilegal de arma de fuego y posesión de un kilogramo de cocaína.Durante la conferencia matutina de este miércoles, el titular del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre esta situación, pues los abogados defensores aseguran que el empresario fue detenido de manera injusta y a consecuencia de una venganza por parte de Álvaro Sánchez Sánchez, "El Tartamudo", a quien acusan de ser líder de la organización criminal conocida como Cártel de Los Sánchez y asentada en el Estado de México.“El Vany”, cabe recordar, fue detenido en la Ciudad de México, siendo señalado por las autoridades como presunto integrante de “La Familia Michoacana”.Al respecto, el Presidente solicitó la entrega del expediente para tomarlo en consideración y enviarle copia al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.“Déjanos el expediente del ganadero”, dijo López Obrador y afirmó que “ahora lo vemos, el expediente”, dijo.Dicho archico consta de las pruebas de su defensa las que se ha señalado que nunca fueron tomadas en cuenta por el juez del caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien no admitió que había indicios de que la detención había sido comprada por Sánchez Sánchez, "El Tartamudo", e ignoró todas las violaciones al debido proceso en contra de Aguirre Benítez.Además, al expediente se anexaron los casos de la esposa y el hermano del empresario ganadero, quienes también acusan que han sido blanco de la venganza, el acoso y la persecución judicial alentada por Sánchez Sánchez.Por este caso se han realizado numerosas protestas por parte de familiares y trabajadores del ganadero en Jesús Carranza; tanto en Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, acusando que es una injusticia y que quien está detrás de todo esto es el "El Tartamudo", quien cuenta con una orden de captura en los Estados Unidos.Y es que, actualmente la DEA tiene identificado a Álvaro Sánchez como un capo de la droga.Como se ha dado a conocer, el empresario asentado principalmente en el municipio de Jesús Carranza, fue detenido en agosto de 2021 por elementos policíacos que supuestamente estaban al servicio de Álvaro Sánchez Sánchez.A decir de los abogados, los agentes policiales le sembraron droga y un arma; además de torturarle psicológicamente, esto, mientras que el día de su detención, cámaras de vigilancia captaron que Álvaro Sánchez esperaba que la policía se lo entregara.El detenido ha señalado que la razón principal de esta situación se debe a que no quiso colaborar en el negocio de trasiego de drogas.Sin embargo, como la detención quedó grabada a través de celular y del sistema de videovigilancia, donde se comprueba la llegada de Álvaro para pedir que le entregaran al ahora detenido, el plan no se concretó como estaba planeado originalmente y por tanto se le acusa de diversos delitos.Es así que, se espera un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, toda vez que se asentará los siguientes días en el estado de Veracruz, donde mantiene diversas actividades son el mandatario Cuitláhuac García Jiménez.