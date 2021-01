Asegura Congreso de Veracruz que no habrá “dedazo” para designar a titular de CEDH

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPU) del Congreso de Veracruz, aseguró que no habrá “dedazo” en la próxima selección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), actualmente a cargo de Namiko Matzumoto Benítez.



"Dedazo nunca ha habido en el Congreso del Estado, eso lo puedo asegurar. Para la CEDH tampoco. Estoy manifestando el sentir de muchas personas, no sólo de los colectivos", dijo.



Y es que dijo, varios colectivos de personas desaparecidas y gente externas, han manifestado el buen trabajo que realiza Matzumoto Benítez en la Comisión.



"Yo recibo el consenso de muchas personas, y en un 90 por ciento las personas hablan de un buen trabajo de ella. Vamos a checar bien cuántos se van a registrar. De mi parte puedo decir que respaldo esta postura".



Comentó que no sólo él podría opinar si Namiko Matzumoto, quien busca la reelección, es la indicada para continuar en el cargo, pues habría que conocer las decisiones de sus homólogos.