Asegura exdelegado de Patrimonio del Estado en Xalapa que fue obligado a renunciar

Efrén Sarmiento Medina, exdelegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, denunció ser objeto de amenazas por parte del subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, para obligarlo a renunciar al cargo que hasta el lunes desempeñó en esa dependencia estatal, por lo que lo responsabilizó de lo que pudiera ocurrirle a él y a su familia.



En conferencia de prensa, en las oficinas de Patrimonio del Estado, a donde acudió para hacer la entrega-recepción pero no le permitieron la entrada, dijo creer en los principios de la Cuarta Transformación.



“Quieren vincularme a actos de corrupción y un claro ejemplo es que en redes sociales Guerrero Pérez siempre publica una información en donde estoy con Miguel Ángel Yunes Linares. Él fue priísta, él estuvo dentro del priísmo. En abierto les digo, nunca fui ni priísta ni panista, ni morenista soy. Simplemente actúo conforme a derecho, con la convicción de servir al pueblo”, añadió.



Dijo no comprender los motivos por los cuales fue cesado de su cargo, ya que su actuación siempre estuvo apegado a la ley y acusó que en la dependencia señalada “al parecer hay una Dirección paralela, que dirige la subdirectora Evangelina (Ramírez Vera), quien ha dicho que está bien parada y en su momento instruye algunas acciones a seguir”.



“Yo no me discipliné a las cosas que me indicaba, porque lo ordenado estaba fuera de toda legalidad. Ella se dice ser Maestra en Derecho pero desgraciadamente no sabe de Derecho, lo ignora totalmente y esto da tristeza porque uno quiere apoyar a los ciudadanos”, sostuvo.



- ¿Usted responsabiliza a Eleazar Guerrero de toda la situación que está enfrentando?



- Así es. Dándole protección a una persona que desconoce totalmente el Derecho, en lugar de respaldar al Director General de Patrimonio del Estado, como lo marca la ley; sin embargo, es la Subdirectora la que goza de todas sus confianzas, ignorando los intereses que tengan.



De las acusaciones de venta de lotes de áreas verdes y de zonas de equipamiento urbano, consideró que es parte de la “guerra sucia” que emprendieron en su contra, incluso, dijo que le hablaron de Política Regional, preguntándole si ya estaba detenido, “lo que me sorprendió”.



Explicó que dentro de sus facultades no estaba otorgar lotes, sino que era de inspección y supervisión. “El que me relacionen con líderes está dentro del reglamento interno, tratando de apoyarlos en todo lo que se pueda”, añadió.



Al momento de la improvisada conferencia, llegó el director Belisario Reyes Herrera y pidió a los reporteros continuar la entrevista fuera de las oficinas.



Por último, Efrén Sarmiento explicó que acudió para hacer la entrega-recepción para dejar constancia de que dejaba todo en orden. Sin embargo, esto no sucedió y expresó que esta situación puede ser aprovechada para decir que faltan algunos expedientes y estar en condiciones de fincarle algún procedimiento administrativo legal.